Bahçeli: Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC için artık Kıbrıs Devleti demek gerektiği görüşünü ifade etti.

ads ads ads ads
03/10/2023

ads
Bahçeli: Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC için artık Kıbrıs Devleti demek gerektiği görüşünü ifade etti.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kazakistan'da 3 Kasım 2023'te yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci ülke olarak yerini almasının, Kıbrıs Türklüğünün tanınmasında önemli bir eşik olacağına işaret etti ve "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." ifadesini kullandı.

03/10/2023 16:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Devlet Bahçeli, KKTC
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.