Bahçeli: Kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör saldırısında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli, mesajında, "Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Develet Bahçeli, Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı bir geçici üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin saldırısında 6 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını hatırlattı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."