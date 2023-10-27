Bahçeli Köyü köy içi su hattı yenileniyor

Çatalköy Esentepe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Bahçeli Köyü, köy içi su hattının yenilenmesi ile ilgili protokol Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Su İşleri Dairesi ve Çatalköy Esentepe Belediyesi arasında dün imzalandı. Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, su hattı yenileme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu.

Kırok yaptığı açıklamada, “Bahçeli Köyünün uzun yıllardır kanayan yarası olan altyapı ve şebeke hattının çağdaş koşullara uygun olarak yapılması için başlatılan girişimler sonucunda 25 Ekim 2023 Çarşamba günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve KKTC Devlet Su İşleri ile gerekli protokol imzalanmıştır. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.