Bahçeli’den KKTC Anayasa Mahkemesi’ne sert tepki!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarıyla ilgili kararını değerlendirdi.

KKTC Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu karar için “Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir” ifadelerini kullanan Bahçeli mahkeme kararını kınadı.

Devlet Bahçeli’nin konuşması şöyle:

“Kur’an Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir”

Bahçeli, “Yunanistan’ın tahammül sınırlarını zorlayan tacizleri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kuran Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir.

Bu mahkemeye nüfuz eden bağnazlığın ne laiklikle, ne de din ve inanç hürriyetiyle alakası vardır. Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır? Allah kelamına yönelik bu saygısızlığın, bu nefretin neresinde laiklik vardır? Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza ve insanlık onuruna saygının bir gereğidir. Mübarek Ramazan ayında, söz konusu mahkeme kararını kınıyor, asıl laikliğe aykırılığın bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını buradan ifade ediyorum” dedi.

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20/04/2021 18:02