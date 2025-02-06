Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi

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06/02/2025

Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'nin 4 Şubat tarihinde yaptırdığı tetkikler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, bugün mevcut kapağın değiştirildiği, işlemin komplikasyonsuz başarılı şekilde tamamlandığı açıklandı.

Bahçeli'nin durumunun son derece iyi olduğu ve odasında dinlendiği kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına döneceği aktarıldı.

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TAGS: Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi
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