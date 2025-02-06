Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi
YAYIN TARİHİ:
06/02/2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli'nin 4 Şubat tarihinde yaptırdığı tetkikler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, bugün mevcut kapağın değiştirildiği, işlemin komplikasyonsuz başarılı şekilde tamamlandığı açıklandı.
Bahçeli'nin durumunun son derece iyi olduğu ve odasında dinlendiği kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına döneceği aktarıldı.
YAYIN TARİHİ: