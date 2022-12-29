Bahçeşehir, DAÜ’yü de yendi: 57-55

Metgin ÜNİLİG’de dün akşam yine son saniyeye kadar devam eden başa baş bir mücadele yaşandı ve DAÜ’yü 2 sayı farkla yenen Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) haftayı galibiyetle kapattı.

DAÜ’nün ev sahipliğinde Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçildi. İkinci periyotta tempo arttıran DAÜ, devreyi 26-23 üstün kapadı.

Çekişme üçüncü periyotta da devam etti ve periyot ortalarında öne geçmeyi başaran BAÜ, bu üstünlüğünü son periyotta da devam ettirdi. Bitime az bir süre kala maçta eşitlik oluşsa da BAÜ karşılaşmayı 2 sayı farkla 57-55 kazanarak dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti. DAÜ ise başa baş mücadele ettiği ligde yine yakın bir skor ile mağlup olarak tek galibiyette kaldı.

BAÜ’de Omah 19, Ben Sylla 16 ve Fuat Farisoğlu 11 sayı ile çift hanelere ulaşırken, DAÜ’nün en skoreri 19 sayı üreten Aljoulani oldu.

Metgin Ünilig puan durumu:

TAKIM O G M P

1-YDÜ 5 4 1 9

2-RDÜ 5 3 2 8

3-BAÜ 4 3 1 7

4-DAÜ 4 1 3 5

5-GAÜ 4 1 3 5

5-ODTÜ 4 1 3 5

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29/12/2022 09:45