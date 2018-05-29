HABER KIBRIS

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Aday Öğrencilerini Bekliyor

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ‘’Burs ve Giriş Sınavı 5 Haziran’da gerçekleşecek’’

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29/05/2018

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Aday Öğrencilerini Bekliyor
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BAU Global’in en yeni üyesi Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, tüm aday öğrencilerine Global eğitim hakkı sunuyor. BAU Kıbrıs’ın, düzenleyeceği ilk giriş ve burs sınavı 5 Haziran Salı günü, saat 10:30 Dereboyu’nda bulunan BAUTower’da gerçekleşecek.

 

Sınava Katılan Tüm Öğrenciler %50 Burs Kazanacak

KKTC burs ve giriş sınavı ile ilgili olarak, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde yapılan açıklamada; Sınava katılım gösteren tüm öğrencilere %50 burs verileceği belirtildi.

 Sınavda başarı burslarının yanı sıra, 20 kişiye %100, 30 kişiye %75 burs imkanlarının sunulduğu bildirilerek,

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen veli ve aday öğrencilerin 611 00 00 no’lu telefon numarasından, elektronik ortam olarak ise [email protected] mail adresinden bilgi alabilecekleri kaydedildi.

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TAGS: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, burs, sınav, haber, kıbrıs
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