Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Burs ve Yerleştirme sınavı, yoğun ilgi gördü

BAU Kıbrıs’ın, düzenlediği ilk giriş ve burs sınavı 5 Haziran Salı ve 6 Haziran Çarşamba günü, saat 10:30’da Dereboyu’nda bulunan BAU Tower’da gerçekleşti.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yerleştirme ve Burs Sınavı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Gerçekleşen sınavda, sınav kitapçığında 20 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 20 Matematik ve Fen Bilimleri, 20 İngilizce olmak üzere toplam 100 sorunun bulunduğu belirtilerek, sınavda verilen sürenin ise 120 dakika olduğu bildirildi.

BAU Global ağında bulunan kampüslerde de eğitim görme fırsatı yakalayarak, global çağda, global eğitim kazanma hakkı elde edecek olan aday öğrenciler, heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor.

Sınava katılım gösteren öğrenciler, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 burs oranlarında burs kazanabilecek.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi rektörlüğü, gerçekleştirilen burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarının en kısa zamanda açıklanacağını duyurdu.