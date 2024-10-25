Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı

Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bahçeşehir Üniversitesi adına Rektör Mehmet Toycan ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük’ün imza koyduğu iş birliği protokolü Bahçeşehir Üniversitesi’nin Alayköy’deki yerleşkesinde imzalandı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada, işbirliği protokolünün amacının, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde adının yer etmesini sağlamak, dünya çapında saygınlığını artırmak, Kıbrıs Türk kalkının haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurmak ve Dr. Fazıl Küçük’ün eğitime verdiği önemi anlatmak için KKYC uyruklu lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere burs vermek olduğu belirtildi.

İş birliği protokolü kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi her yıl 5 öğrenciye 4 yıl ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ise ek bir yıl (hazırlık sınıfını da kapsayacak şekilde) yüzde 100 öğretim bursu sağlayacak.