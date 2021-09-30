Bahçesine giren timsahı çöp tenekesiyle çıkardı

ABD'nin Florida eyaletinde evinin önünde tıslayan bir Timsah keşfeden bir ABD ordusu gazisi, sürüngeni köşeye sıkıştırmak ve yakalamak için tekerlekli bir çöp kutusu kullandı.

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26 yaşındaki ABD ordusu gazisi Eugene Bozzi, küçük kızının uyarısı ile bahçesinde bir timsah olduğunu fark etti. Bozzi, "Kızım bisiklet sürüyordu ve bana büyük timsah az önce bana tısladı dedi .Oraya gittim inanılmaz büyüktü. Dışarıda başka insanların da çocukları vardı onları tehlikeye atmamak için askeri içgüdüm devreye girdi" dedi.



ÇÖP TENEKESİ İLE YAKALADI

Genç adam sürüngeni yakalamak için tekerlekli bir çöp kutusu kullandı. Roy Bonilla'nın çektiği videoda Bay Bozzi, ters çevrilmiş çöp kutusunu yavaşça geri çekilirken timsaha doğru kaydırırken görüntülendi.

Hayvan çırpınırken onu tuzağa düşürmek için kapağı çevirdi ve hayvan tamamen çöp kutusunun içine girdi.

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30/09/2021 11:35