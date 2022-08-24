Bahçıvanlık yaptığı evden 50 bin TL’lik değerli eşya çaldı, tutuklandı

ads ads ads ads
24/08/2022

ads
ads
Bahçıvanlık yaptığı evden 50 bin TL’lik değerli eşya çaldı, tutuklandı

 Çatalköy’de bir kişi, bahçıvanlık yaptığı evden 50 bin TL değerinde değerli eşya çaldı.

Polis Basın bültenine göre temmuz ve ağustos aylarında Çatalköy’de meydana gelen olayda, M.M.’nin (E-44), bahçıvanlık yapmakta olduğu bir ikametgaha anahtar yardımıyla müteakip defalar cürüm işlemek kastıyla girerek ikametgah içerisinden toplam 50 bin TL değerindeki gümüşten mamul çanak, çaydanlık, gondol, tabak ve küllüğü çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

24/08/2022 13:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hırıslık, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.