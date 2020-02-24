Bahreyn'de ilk Koronavirüs vakası görüldü

Bahreyn'de ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Çin'den dünyaya yayılan ve kısa süre içinde 78 bin kişide görülen Koronavirüs, Orta Doğu'da da ortaya çıkmaya başladı. İran'da 8 kişinin ölümüne neden olan salgın ilk kez Bahreyn'de de görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs şu ana kadar 2 bin 500'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. İran da geçen hafta ortaya çıkan virüs 43 kişide görüldü, 8 kişinin ölümüne neden oldu. Ülkeler, İran'la sınırlarını kapatma önlemini alırken İran'daki vatandaşlarını tahliye yoluna gitti.

24/02/2020 10:23