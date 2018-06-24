Bahse girecekseniz beşe bölüp düşünün

‘’Tüketicileri sizin ürününüze yaklaşımları açısından beş gruba bölün.’’

Hızlı tüketim ürün pazarlamasının öğretisidir bu ama siyasete de uygun düşer.

Başlangıç noktası olarak da beş grubu ayrı ayrı değerlendirip söylem ve kaynak kullanımı açısından farklı yaklaşmanız gerekip gerekmediğinin tespitini yapın diye de devam eder bu genel kabul görmüş öğreti.

Seçim kampanyalarını yürütenlere akıl verecek halimiz yok. Hele hele Türkiye’dekiler bu seçimlerde çağ atladılar.

Bir tüketici gibi seçmen davranışlarını da bir şablona oturtmak seçim akşamı ekrana gelecek olan karşılaştırmalı rakamlara bakıp yorum yapacakları takip etmek açısından faydalı olur.

Herhangi bir aday ya da parti açısından bakarak seçmeni beşe bölüp sıralayalım.

Seçim sonuçları ile ilgili son dakikada bahse gireceklere de öncesinde bu yazıyla bir faydamız olur belki.

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Her durumda size karşı olacak olanlar.

Bunların gücünü ve kaç adaya bölündüklerini hesaplayın ama hiçbir zaman onları kazanmaya yönelik bir söylem içerisine girmeyin.

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Size uzak duranlar.

Bunlar nadiren de olsa bilemediğiniz sebeplerden dolayı sizi tercih edebilirler.

Bunları kazanmaya kaynak ve çaba harcamayın; serbest bırakın.

Çünkü son tahlilde büyük ihtimal sizi seçmeyeceklerdir.

Bu ilk iki grupta sizin için başarı onları partileri ile ters düşüp sandığa gitmeme düşünceleri varsa, söylediklerinizle tahrik edip bu kararlarından vazgeçirmemek olarak belirleyin.

Örnek vermek gerekirse, Muharrem İnce kendi içinde baskılanmış olsa da kendi içinde hesaplaşma eğilimine giren AK Partiye yönelik, siyaseti yumuşatacağım, kavga etmek istemiyorum diyerek bunu yapmaya çalışıyor.

En basitinden dikkat edin AKP yerine AK Parti diyor. Erdoğan’ın CHP’ye seslendiği gibi AK partililere seslenmiyor. Annesinin ve kız kardeşinin başörtülü olduğunu endişe edecek bir şey yok diye esas olarak bu iki kitleye mesaj vermek için gösteriyor.

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Karasızlar.

Bunlar günün sonunda pazarın veya seçimin sonucunun rengini belirler.

Bunlar kendi tercihleriyle kararsız olmayı tercih edenlerdendir.

Markaya, partiye ve adaya bağlılık göstermezler.

O günün koşullarına ve sunulana bağlılık gösterirler.

Konuştuğumuz ürünle ilgili bir tercihse örneğin fiyata göre hareket edip en düşük fiyatlı ürünü tercih edebilirler. Bu kadar da naif ve acımasız olabilirler.

Kısa vadeli kazanımlar daha önceliklidir bu kesim için.

Bunun için emekli maaşları, asgari ücret, emekli ikramiyeleri gibi somut ve partiler üstü bir kesime hitap eden konu başlıkları ortaya çıkmıştır.

Emekli maaşı ve asgari ücret Türk seçmeninde muhafazakârlık kadar güçlü partiler üstü bir kümedir. Bunu da bir önceki seçimde ortaya çıkaran CHP’dir.

Karasızların oyu ya da ürün tercihleri somut vaatlerle ve söylemlerle ‘’satın alınabilir’’ ama satılmış olarak kalmazlar. Bir sonraki seçimde onları direk etkileyecek yeni bir şeyler sunmanız gerekir.

Bunun için onlara karşı verilen vaatlerde çok dikkatli olunması lazım. Somut olarak söylediklerinizi hemen yerine getirirseniz ileriki seçimlerde de sizin ürününüzü ciddi şekilde dikkate alırlar. Müşteriniz olarak kalırlar. En önce ve en iyi somut öneriyi sizin yapmanız şartıyla tabii ki.

Seçimler, yeni ürün lansmanları ya da tüketici kampanyaları bir yerde bu karasızlar grubunu kim ikna eder ve Pazar payı ya da iktidarı kazanır diye yapılıyor.

Kararsızların bir kısmı da ince eleyip sık dokurlar ve son güne kadar karar veremezler. Bunlar da anket firmalarının korkulu rüyası olurlar.

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Size yakın olanlar.

Bunlar sizi tercih ederler ama ürününüzü sizin arzu ettiğiniz sıklıkta kullanmayabilirler.

Seçimlerde bu seferde bir şey değişmez diye sürpriz yapıp oy vermeye zaman zaman gitmeyebilirler. Sandığa giderlerse ama sizi tercih ederler.

Bunun için bunları yakından takip etmeniz gerekir.

Bunlara ‘’ürününüzü’’ tüketecekleri ortamları ya da siyaset için konjonktürü hazırlamanız lazım. Hareket ettirmek ve sandığa götürmek için bu kitleyi heyecanlandırmak birinci ve tek kuraldır. Bu karizmatik bir aday ya da basit bir slogan da olabilir.

Güncel siyasetten örnek vermek gerekiyorsa Muharrem İnce’nin aday olmasının CHP’de yarattığı kenetlenmeyi gösterebiliriz. Kurulan Millet ittifakı ile bu sefer başarabiliriz algısının bu kitleyi heyecanlandırdığı da kesin.

Daha önceki seçimlerde düzenli oy vermemiş olanların seçime katılımın oranındaki artış AKP’ye olumsuz bir şekilde yansıyacak. Bunun için seçim gecesi oy miktarları ve katılım yüzdesi öncelikli olarak bakılması gereken indikatörler.

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Her durumda size destek verecek olanlar

Bunlar sizin en favori tüketici veya seçmen kitleniz.

Rakibin ürün özellikleri ve fiyatı ne olursa olsun her zaman markaya/partiye bağlı olan kesim.

Bunları da siyaset dışı davranışlar dahil son dakikaya kadar kırmamaya özen gösterilmesi lazım.

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Bu yazıyı Türkiye deki seçimleri düşünerek yazdık.

KKTC’de de bugün yerel seçimler var. Yerel seçimlerde partiler arasında bölgeden bölgeye değişen o kadar farklı ittifaklar kuruldu ki bu yazıda yazdıklarımız ile hareket edecek olsak en büyük grup karasızlar olurdu.

Hem Türkiye’de hem de KKTC’de yakın geçmişte pek alışık olmadığımız ama giderek alışmaya başlayacağımız partiler üstü bir sonuç tablosu ile karşı karşıya kalacağız.

Sonuçlarla ilgili bahse gireceklere Allah kolaylık versin.