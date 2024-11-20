Bahşiş kutularından para çaldı

Karakum’da faaliyet gösteren bir restorandan Eylül-15 Kasım tarihleri arasında, bahşiş kutusunda muhafaza edilen toplam 60 bin TL nakit para çalınması olayıyla ilgili E.D. (E-31) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, E.D.’nin 8 Kasım’da da Gazimağusa’da çalıştığı işyerinin penceresini açıp, içeriye girdiği ve bahşiş kutusunda muhafaza edilen toplam 12 bin TL nakit parayı da çaldığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.