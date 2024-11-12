Bahtıkara pes etti

Yıllardır Dumlupınar’ı çalıştıran ve çok başarılı sonuçlar alan teknik direktör Evren Bahtıkara bu sezon alınan kötü sonuçlardan sonra takımdan ayrılma kararı aldı.

Geride kalan 8 haftada sadece 5 puan alabilen ve 14. Sırada küme düşme endişesi yaşayan Tremeşeli Holding Dumlupınar ile Evren Bahtıkara dün akşam Lefkoşa deplasmanında Göçmenköy’e karşı alınan 3-0 yenilgi sonrasında karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı.

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