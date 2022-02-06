Bakan Akar corona virüse yakalandı

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüse yakalandığını duyurdu. Bakan Akar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.



Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YAKALANMIŞTI



Ukrayna ziyaretleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Bu habere tepkiniz:



06/02/2022 18:11