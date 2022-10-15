Bakan Altuğra “16 Ekim Dünya Gıda Günü” nedeniyle açıklama yaptı...

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle yayımladığı mesajda,

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nun (FAO) bu yılki temasının "Kimseyi Arkada Bırakma" olduğuna işaret ederek herkesin önlerine konan yiyecekleri, dünyanın bir yerlerinde gıdaya erişemeyen ve açlıkla sınanan bir insanın, bir çocuğun var olduğunu bilerek tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin halk sağlığının korunmasıyla ilgili birçok hizmet verdiğini belirten Bakan Altuğra, gıda ve içme suyu denetimlerine de aralıksız devam edildiğini belirtti.

Altuğra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 16 Ekim’i dünyadaki açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak başlığına vurgu yapmak ve dünyanın dikkatini bu konuya çekmek için, her yıl belirlediği farklı temalarla ‘’Dünya Gıda Günü” olarak kutladığını kaydetti.

FAO’nun bu yıl belirlediği temanın ‘’Kimseyi Arkada Bırakma” olduğunu belirten Altuğra, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen temanın dünyadaki açlık, açlık ile mücadele, yetersiz beslenme ve kaynakların hakkaniyetsiz paylaşımını gündeme taşıdığını ifade etti.

-"Sorun hakkaniyetsiz dağılımda... Sorun gıdaların çöpe gitmesinde"

Altuğra şunları kaydetti:

“Şu anki veriler; milyonlarca insanın en temel insan hakkı olan sağlıklı beslenme için, yeterli ekonomik imkana sahip olmadığından güvenli gıda tüketip dengeli beslenemediğini bizlere göstermektedir. Ancak aynı veriler bizlere halihazırda dünyada yaşayan her bireyin beslenmesi için yeterli gıda üretiminin olduğunu da göstermektedir.

Peki sorun nerede? Sorun doğru üretim yöntemleri ile üretilmiş besin değerini yitirmemiş besleyici gıdaya erişimdeki hakkaniyetsiz dağılımda, sorun devam eden savaşlarda, sorun iklim değişikliğinde, sorun pandemide, sorun tüm bunlara bağlı olarak artan fiyatlarda. Ancak en büyük sorun bilinçsizce, sorumsuzca harcanan tarım ürünlerinden üretilen ve sonra çöp olmaya mahkum ‘sağlıksız gıdalar’ ’(gıda güvenliği kurallarına bağlı kalarak üretilmeyen gıdalar) besin değerini yitirmiş gıdalar, sorun bu gıdaların çöp olmasına sebep olanlar ve maalesef birçok gıdanın çöp olmasına neden olan yine insanlar.”

Dünya Gıda Günü dolayısıyla devletlerin hatırlamaları gereken sorumluluğu olduğunu belirten Altuğra, bunları “dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi” olarak sıraladı.

Bireylerin ise önlerine konan yiyeceği, dünyanın bir yerlerinde gıdaya erişemeyen ve açlıkla sınanan bir insanın, bir çocuğun var olduğunu bilerek tüketmeleri, bu bilince sahip çocuklar yetiştirmeleri ve gıdaların çöpe gitmesini engellemeleri , ‘’Kimseyi Arkada Bırakmamaları” gerektiğini ifade etti.

-“Sağlık Bakanlığı gıda ve içme suyu denetimlerine aralıksız devam ediyor”

Sağlık Bakanı Altuğra, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin halk sağlığının korunması ile ilgili yürüttüğü birçok hizmet yanında gıda ve su güvenliğinin sağlanması ve halka güvenli gıda ve sunulması için çalıştığını, gıda ve su güvenliği ile ilgili çalışmalar ve denetimlerin iki şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Altuğra, şunları ekledi:

“Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ülkemizde üretilen gıdalar ve suların üretildiği depolandığı ve şatışa sunulduğu yerler denetlenip rutin bir şekilde numuneleri analiz için Devleti Laboratuvarı'na gönderilirken, aynı uygulama ithal edilen gıda ve sular için de yapılmakta, ithal edilecek tüm gıda ve sulara Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından koşullara uygun olması halinde önce ön izin, sonra da ithal izni verilerek halkın tüketimine sunulması için izin vermektedir. Ayrıca işletmelere yapılan denetimler ve etiket ve ürün kontrollerinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yerli su üreticilerine üretim izni belgesi vererek üretimlerini yasallaştırıp kontrol altına alırken, yerli gıda ürünleri de hem üretim hem etiket kontrollerinden sonra yine Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını korumak ile ilgili sorumluluğunu Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yürütmektedir”.

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15/10/2022 13:55