Bakan Altuğra Cumhuriyet Bayramı’nı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü, Anavatan Türkiye ile aynı coşku ve duygularla kutlamanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz” dedi.

Bakan Altuğra, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin 99’uncu yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Altuğra, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk Milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatanını işgal etmek isteyen güçlere karşı, varoluş yolunda bir kurtuluş savaşı vererek kazandığı büyük zaferini, Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda ilerleyen, birlik ve beraberlik içinde çalışarak ulaşılan Türkiye Cumhuriyeti, Türk Ulusu ve Türk dünyasına ilham ve güç kaynağı olmuştur.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizi ve devletimizi daha refah bir geleceğe kavuşturma hedefimizde en büyük güvencemizdir. Kıbrıs Türk halkı olarak, Anavatanımızdan aldığımız güç ve destek ile birlikte her alanda çalışmaya devam etmekteyiz.

Bu anlamlı günde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, tüm Türk ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

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28/10/2022 18:33