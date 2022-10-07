Bakan Altuğra, doktor kadro sınavlarının sonuçları hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Altuğra: “Hekimler yayınlanan kadro, yer, sayı ve sınav başarılarına göre kadrolanmakta…”

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07/10/2022

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Bakan Altuğra, doktor kadro sınavlarının sonuçları hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılan doktor kadro sınavlarının sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sınavda başarılı olan hekimlerin kadro yerlerine kendi bilgileri dahilinde ve imzalarıyla kadrolandığını ifade eden Altuğra, bu bağlamda toplam 52 hekimin kadrolandığını ifade etti.

Altuğra, “Dolayısıyla hekimler yayınlanan kadro, yer, sayı ve sınav başarılarına göre kadrolanmaktadır” diyerek bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın kişisel bir baskı unsurunda bulunmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

07/10/2022 16:08
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TAGS: Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kamu Hizmeti Komisyonu
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