Bakan Altuğra, İlaç Eczacılık Dairesi'nde incelemelerde bulundu

Altuğra:" Ülkemizdeki ilaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediliyor, ihaleler sonuçlanmaya başlandı"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İlaç Eczacılık Dairesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyareti çerçevesinde İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde'den bilgiler alan Bakan Altuğra, ülkemizdeki ilaç sıkıntısının peyderpey çözülmeye devam edildiğini, çıkılan ihalelerin sonuçlanmaya başlandığını kaydetti.

Bakan Altuğra, ihaleler sonucunda kanser ilaçları, eksik olan serumlar, epilepsi ilaçları, MS hastalarının ilaçları, nakilli hastaların ilaçları, kalp, tansiyon diyabet hastalarının ilaçları , hiperaktivite ve dikkat eksikligi ilaçları, beslenme solisyonları olmak üzere 780 kalem ilacın tedariğinin sağlandığını ve depolarımıza teslim edildigini açıkladı.

Bakan Altuğra, ihalelere teklif verilmeyen veya ülkemizde tedariki konusunda zorluk yaşanan ilaçlar konusunun son Ankara temasları çerçevesinde TC Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi sonrasında önümüzdeki haftalarda ülkemize geleceğini açıkladı. Bakan Altuğra, İlaç ve Eczacılık Dairesi personeli ile görüşerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Altuğra'ya ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar eşlik etti.

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26/08/2022 12:41