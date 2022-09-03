Bakan Altuğra, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde sahnede fenalaşarak, hastaneye kaldırılan Genco Erkal’ı ziyaret ederek, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Altuğra, dün akşam saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne tansiyon düşüklüğü şikayeti ile kaldırılan hastanın, tüm tetkiklerinin yapıldığını, kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle koroner yoğun bakımda tedaviye alındığını, uygulanan tedavilerin ardından kalbinin normal ritme döndüğünü açıkladı.

Erkal’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Altuğra, sanatçının bugün taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



03/09/2022 14:19