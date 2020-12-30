Bakan Amcaoğlu, Acar’ın Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Amcaoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski rektörlerinden Prof. Dr. Acar’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

ads
30/12/2020

ads
Bakan Amcaoğlu, Acar’ın Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski rektörlerinden Prof. Dr. Acar’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
ODTÜ KKTC kampüsü kurucusu Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Amcaoğlu, “Gerek Anavatan Türkiye’de gerekse ülkemizde yükseköğrenime ve güzide üniversitelerimizden ODTÜ’ye büyük katkısı olan Acar hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm öğrencilerine başsağlığı dileriz” dedi.

30/12/2020 12:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Bakan Amcaoğlu, Acar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.