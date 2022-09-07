Bakan Amcaoğlu: Fiyat artışı keyfi değildir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, bu akşam gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı

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07/09/2022

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Bakan Amcaoğlu: Fiyat artışı keyfi değildir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 8 Eylül 2022 Perşembe günü (bu akşam gece yarısından itibaren) yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 20.42 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 20.73 TL, Euro Diesel’in 24.44 TL ve gazyağının 25.43 TL olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, özellike sosyal medya üzerinden yapılan bazı eleştirilere de yanıt verdi ve “Bir kez daha belirtmek isterim ki fiyat artış veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini ekledi

07/09/2022 18:34
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TAGS: olgun amcaoğlu
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