Bakan Amcaoğlu Ispartalı iş insanlarını kabul etti

ads ads ads ads
25/01/2024

ads
Bakan Amcaoğlu Ispartalı iş insanlarını kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, İsparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve Oda’dan bazı yetkililerin yer aldığı heyete, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu da eşlik etti.

Bakan Amcaoğlu, görüşmede, Isparta’dan sanayici ve ticaret insanlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, işbirliğinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

25/01/2024 16:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.