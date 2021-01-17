Bakan Amcaoğlu: Okullar yarın açılamayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların yarın açılamayacağını, ne zaman açılacağının 22 Ocak 2021 tarihinde alınacak karara göre belirleneceğini açıkladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yaptı. Bakan Amcaoğlu, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner’in habercilere yaptığı açıklamaya değindi ve daha önce 18 Ocak 2021 Pazartesi (yarın) açılmasına karar verilen ancak daha sonra değiştirilen kararın geçerli olduğunu bildirdi. Bakan Amcaoğlu, “yarın okullar açılamayacak, ne zaman açılacağı önümüzdeki günlerde yetkili kurulların alacağı karar sonrasında duyurulacak” dedi.

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17/01/2021 18:57