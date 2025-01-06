Bakan Arıklı: “Başbakanla ciddi bir iletişim sıkıntımız var”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu Siyasi Gündem programına katıldı. Başbakan Ünal Üstel ile ciddi bir iletişim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Arıklı, “En az hatta hiç görüşemeyen bakan noktasındayım. İletişimde ciddi bir sıkıntımız olduğunu herkes biliyor. Fikri Ataoğlu ile sürekli görüşüyoruz. Aynı sıkıntılar onda da var. Bu sadece bizim sıkıntımız değil” dedi.