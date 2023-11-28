Bakan Arıklı: “DAÜ böyle yüksek maaşlarla bir yere gidemez”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, canlı yayında DAÜ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DAÜ’de akademik olarak ortalama 150 bin TL maaş adlığını belirten Arıklı, böylesine yüksek maaşlarla DAÜ’nün yol alamayacağını söyledi.

Arıklı, “Pandemi sonrası DAÜ’de işler iyi gitmiyor. Üniversite aşağı doğru gidiyor. El atalım, yardımcı olalım diyoruz. Sendika bırakmıyor. Bu maaşlarla olmaz diyoruz. Gelirlerin bir kısmından vazgeçmeleri lazım. Bir sistem var ve devam ediyor. Bunu bozmak zor” dedi.