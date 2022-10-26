Bakan Arıklı: Ercan güvenli ellerde

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği tarafından yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Havalimanı’nın güney batısında bulunan boş bir arazide yer alan tatbikat başarıyla idrak edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tatbikatın başarılı geçmesi nedeniyle Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Meydan İtfaiye Şubesinin personelini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ercan Havalimanı’nın, doğrudan uçuş alan pek çok havalimanından daha güvenli olduğunu kaydeden Arıklı, Meydan İtfaiye Şubesinin bu durumun oluşmasında büyük katkısı olduğuna işaret ederek Ercan Havalimanı’nın güvenli ellerde olduğunu ifade etti.

Meydan İtfaiye Şube Amiri Mustafa Karşılı ise, her altı ayda bir yapılan tatbikatın amacının personelin daha iyi eğitilmesi ve kendilerine duydukları güveni artırmak olduğunu söyleyerek, bu tür tatbikatlar sayesinde eksikliklerin tespit edildiğini, böylece olaylara daha etkin müdahalede bulunma kabiliyetlerini artırdıklarını ifade etti.

Tatbikatın senaryosunun, pistin kaygan olmasından dolayı Boeing 747 tipi İstanbul-Ercan seferini yapan bir uçağın, pistten çıkarak kırım yapması ve olayın akabinde ekip şefinin ilgili birimleri bildirmesi ve itfaiye araçları ve personelinin olay bölgesine gelerek, müdahaleye başlaması olarak belirtildi.

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26/10/2022 16:29