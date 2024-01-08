Bakan Arıklı: İzinler iptal

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08/01/2024

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Bakan Arıklı: İzinler iptal

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği Rent a Car, Turistik T ve Taxi izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.  

Bugün koalisyon ortakları ile toplantı yaptıklarını kaydeden Arıklı “Koalisyon ortaklarıma, İzin Kurulu’nun vermiş olduğu Rent a Car, Turistik T ve Taxi izinlerinin bir daha incelenmek üzere geri çekme kararımı ilettim” ifadelerini kullandı.

Arıklı, hükümetin diğer ortakları olan UBP ve DP kanadının da görüşleri doğrultusunda izinlerin durdurulduğunu ekledi.

Hatırlanacağı üzere Rent a Car, Turistik T ve Taxi izinleri partizanca dağıtılmıştı. Haber Kıbrıs söz konusu izin listelerine ulaşarak konuyu kamuoyunun gündemine taşımıştı.

 

08/01/2024 12:09
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TAGS: erhan arıklı, haber, kıbrıs
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