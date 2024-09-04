Bakan Arıklı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü: Sorumlulara ibretlik bir ceza verilmesini istiyoruz

İzmir'de 12 Temmuz 2024’de meydana gelen sel felaketinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişiden biri olan Kıbrıslı Türk Özge Ceren Abi'nin ilk davası, yarın İzmir Adliyesi’nde görülecek.

Davaya katılmak için Hükümet adına İzmir’e giden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün ilk olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun ile görüşerek dava hakkında bilgi aldı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Arıklı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada olayın tam bir ihmaller zinciri sonucu gerçekleştiğini ve iki genç kadının bu ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Elde ettikleri bilgilere göre, 2015’te GEDİZ AŞ’nin ölüm olayının gerçekleştiği yerde alt yapı kablo döşeme işini yaptığını ifade eden Arıklı, “Kablo, normalde 80-60 cm aşağıya döşenmesi gerekirken, 45-36 cm yer yüzeyine yakın bir şekilde döşenmiş. Olay mahallinde sık sık elektrik çarpması olmuş. Belediye ve Gediz Elektrik Kurumu’na defalarca şikayetler yapılmış. Hatta 2019’da bir gazete ‘çözüm için illa biri mi ölmeli?’ diye manşet atmış. Kimse ilgilenmemiş. O günden sonra da aynı sorunlar yaşanmış. Olay mahallinde mazgaldan buharlar çıktığı, elektrik kaçağı olduğu ve suyun kaynadığı şeklinde ihbarlar devam etmiş.” ifadelerine yer verdi.

“Şu anda 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında dava açıldı, 2 kişi de firari”

“4 Ocak 2024’te İZSU olay yerine üç adet mazgal döşemiş. Bu yapılırken kablo daha da yukarı çekilmiş. Bu sırada, kabloya zarar verilip daha da yukarıya çekilerek korumasız bırakılmış. 9 Ocak 2024’te bu kez GEDİZ elektrik gelip çalışma yapmış.” diye konuşan Arıklı, ancak kökten çözüm üretilmediğini ve Özge Ceren Abi’nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı titiz çalışma dolayısıyla teşekkür eden Arıklı, “Şu anda 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında dava açıldı. 2 kişi de firari. Davayı yakından takip ediyoruz. Sorumlulara ibretlik bir ceza verilmesini istiyoruz...” dedi.