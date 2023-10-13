Bakan Arıklı: Limanların Özelleştirmesi Programı Yap-İşlet-Devret Modeliyle Gerçekleşecek

Haber Kıbrıs Özel/Yağmur Düşer

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, resmi gazetede yayınlanan limanların özelleştirilmesi programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Arıklı, limanların yap-işlet-devret modeli ile özelleştirileceğini açıkladı.

2001 yılında başlayan limanların özelleştirilmesi sürecinin, geçen 22 yılda herhangi bir ilerleme kaydetmediğini belirten Bakan Arıklı, yatırım yapılmamasının önemine dikkat çekti. Özellikle Gazimağusa Limanı'nın ihmal nedeniyle çökme noktasına geldiğini vurgulayan Bakan, Türkiye'den gelen bir ekip tarafından yapılan uyarıyla Mağusa Limanı'nın tamir edilmezse kullanılamaz hale geleceğinin ortaya çıktığını ifade etti. Hükümet olarak gerekli adımları hızla attıklarını belirten Arıklı, limanların özelleştirilmesinin yap-işlet-devret modeli ile gerçekleşeceğini kaydetti.

Ayrıca, Kalecik'te yeni bir limanın inşa edileceğini duyuran Bakan Arıklı, Gazimağusa Limanı'ndaki tershane, konteyner ve yük taşımacılığının Kalecik Limanı'na aktarılacağını açıkladı. Gazimağusa Limanı'nın turizm amaçlı kullanılacağını belirten Bakan Arıklı, Girne Limanı gibi Mağusa Limanı'nın da tamamen turizm odaklı hizmet vereceğini ifade etti.