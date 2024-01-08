Bakan Arıklı: THY’den büyük jest

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içinde düzenlediği kampanyalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) de dahil ettiğini duyurdu. Bakan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uzun uğraşlar sonucunda elde edilen bu başarının önemine vurgu yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

THY DEN BÜYÜK JEST,

Uzun uğraşlarımız neticesi THY yurt içinde düzenlediği kampanyalara KKTC yi de dahil etti. Buna göre;

Ercan - İstanbul, Antalya çıkış varış

8-9 Ocak satış 12 Şubat-4 Nisan uçuş

449 tl artı vergilerden başlayan fiyatlarla…

Bu kampanyaların arkası gelecek inşallah.