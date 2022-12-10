Bakan Arıklı, Türkiye’de operasyon geçirdi

Haber Kıbrıs/Yağmur DÜŞER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’de ses tellerinden bir operasyon geçirdi.

Bakan Arıklı, Haber Kıbrıs’a özel yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek Türkiye’de ses telleri ile ilgili küçük bir operasyon geçirdiğini söyledi. Ciddi bir şeyi olmadığını vurgulayan Arıklı, bu akşam adaya döneceğini ifade etti.

Erhan Arıklı, rahatsızlığı için Türkiye’de gittiğini çünkü Kıbrıs’ta henüz geçirdiği operasyonun yapılmadığını vurguladı. Arıklı, “Türkiye’de 15, 20 dakikalık bir sürede teknolojik cihazlarla ses tellerimden bir operasyon geçirdim.”dedi.

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10/12/2022 15:46