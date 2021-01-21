Bakan Arıklı: Türkiye'den aşılar önümüzdeki hafta gelecek

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'den ikinci parti aşıların önümüzdeki hafta geleceğini söyledi.

Erhan Arıklı, Türkiye Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve 'önümüzdeki hafta aşıların ülkemize geleceğini' belirttiğini söyledi.

Bakan Arıklı kaç doz aşı geleceğiyle ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin gerekli açıklamayı yapacağını kaydetti.

Arıklı, Sağlık Bakanlığına hemşire için kadro verileceğine dikkat çekerek, " Sağlık Bakanlığına verilecek 40-50 hemşire yetersiz. Hemşirelerin karantinaya girme ihtimalleri var bu nedenle bu dönemde tasarruf edemeyiz" dedi.

Bu habere tepkiniz:



21/01/2021 09:28