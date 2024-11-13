Bakan Arıklı, basın toplantısı düzenleyecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, son günlerde gündemi meşgul eden siyasi gelişmelerle ilgili bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, Bakanlık Toplantı Salonu’nda saat 11:00’da başlayacak.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından CTP genel Başkanı Tufan Erhürman’a hitaben mesaj yayımladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Arıklı’nın nazik davetini aldık. Davetin sözden çıkıp eyleme dönüşmesi hükumetten ayrılmasıyla mümkün” ifadelerine yanıt vererek, “Zat-ı alilerinize cevabımı yarın saat 11.00’da düzenleyeceğim basın toplantısı ile vereceğim…” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdi.

Erhan Arıklı, “Sevgili Tufan Hocam, bizde söz ağızdan çıkar. Zat-ı alilerinize cevabımı yarın saat 11.00’da düzenleyeceğim basın toplantısı ile vereceğim…” dedi.

Erhürman, Arıklı’nın ‘erken seçim istiyorsanız gelin milletvekilliğinden birlikte istifa edelim’ önerisine “Arıklı’nın nazik davetini aldık. Davetin sözden çıkıp eyleme dönüşmesi hükümetten ayrılmasıyla mümkün” ifadeleriyle yanıt vermişti.