Bakan Arıklı’dan 30 Ağustos mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin Anadolu’ya sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102’nci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı, Zafer Bayramı’nın, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının en büyük sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu zaferin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanıldığını ve Türk milletinin azim ve kararlılıkla bağımsızlığını elde ettiğini ifade etti. Arıklı, bu zaferin Türklerin Anadolu’ya sahip çıkma iradesini de yansıttığını kaydetti.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının en büyük sembollerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü kutlamanın bir kez daha tarif edilemez gururunu yaşıyoruz. 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türk milletinin azim ve kararlılıkla bağımsızlığını nasıl elde ettiğinin en net göstergesi olmakla birlikte, Türklerin Anadolu’ya sahip çıkma iradesini de ifadesidir.

Bu anlamlı günde, Anavatan’ı savunmak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin ve gazilerimizin mirası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, hiç bir zaman geri adım atmayacağımız bağımsızlık ve egemenlik yolundaki kararlılığımızın teminatıdır.

30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece Türk milletinin değil, tüm dünyaya bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin kutsallığını gösteren bir zaferdir. Bu zaferin 102. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”