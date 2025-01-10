Bakan Arıklı’dan başkan Bakırcı’ya sert uyarı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı'ya sert eleştirilerde bulundu. Bakan Arıklı, Karpaz-Manastır yolu çalışmalarının Bakanlık tarafından programa alındığını belirterek, Başkan Bakırcı'nın projeyle ilgili hiçbir görüşme yapmadan halkı kışkırtmaya çalıştığını söyledi. Arıklı, “Şov yapma başkan, bizim oyunuzla seçildin. 50 yıldır dokunulmayan bu yolu biz yapacağız,” diyerek Bakırcı'ya tepki gösterdi.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"ŞOV YAPMA BAŞKAN...

Daha öncede açıkladığımız gibi Karpaz-Manastır yolu Bakanlığımız tarafından programa alınmıştı. Programa göre çalışmalar bu ay sonu başlayacak ve yağmurların dinmesi ile Mart sonu, Nisan başı yapımına başlanacaktı.

Bu arada Yüklenici Firmadan bir kaç aylık boşluğu değerlendirmesi için Çayönü-Güvercinlik yolunu öne almasını yapmasını istedim. Bu yol eski yolun üzerinde tadilat yapılacağı için yağmurdan çamurdan fazla etkilenmeyecek bir yoldu.

Anlaştık. İlgili firma kısa bir sürede araçlarını Güvercinlik- Çayönü’ne kaydırıp çok kısa sürede bu yolu yapıp, ardından ekipmanlarını Karpaz- Manastır yoluna kaydıracaktı.

İşte bu arada Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, sahneye çıkıp rol kapmak için bizi eleştirip bölge halkını aleyhimize kışkırtmaya kalkıştı.

Bu arkadaş bizim oyumuzla Belediye Başkanı seçilmiş bir şahıs olmasına rağmen şimdiye kadar bu yolla ilgili bizimle hiç görüşmedi. Son gelişmeler hakkında bizimle bir kez dahi telefonla dahi bilgi almadı.

Çünkü maksadı şov yapmaktı. 50 yıldır dokunulmayan yolu biz programa aldık ve nasipse önümüzdeki bir kaç ay içinde başlayıp bitireceğiz. Belediye Başkanı bizi teşvik edeceğine bizi eleştirerek kendince puan kazanmaya çalışıyor.

Yapma Başkan. Buradan sana ekmek çıkmaz. O yolu biz yapacağız. Haddini ve terbiye sınırlarını aşma lütfen..."