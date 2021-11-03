Bakan Arıklı'nın Sağlık Durumu iyi

Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeni ile Ankarada küçük bir operasyon geçiren YDP Genel Başkanı Arıklı yarın Adaya dönüyor.

Arıklı operasyon sonrası yaptığı açıklamada; "Uzun zamandan beri mide rahatsızlığı geçiriyor, tedavimi sürekli erteliyordum. Ankarada çok yakın Doktor arkadaşlarımın ısrarına dayanamadım. Oysa KKTC' de de bu operasyonu yapacak çok kaliteli hastahanelerimiz ve doktorlarımız var. Önümüzdeki günler, özellikle seçim kampanyası dönemi, oldukça yoğun ve stresli geçecek. Bir an evvel bu operasyonu yapıp, sahaya daha zinde ve hazırlıklı çıkalım istedik..." dedi.

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03/11/2021 11:34