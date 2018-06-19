Bakan Atakan: Girne-Lefkoşa anayolundaki proje...

Bayındırlık ve ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne-Lefkoşa anayolu konusundaki projeyi birçok kez kamuoyuyla paylaştıklarını ifade ederek, projenin 6 etaptan oluşacağını; 1. etabın tamamlandığını ve diğer etabın bayram nedeniyle ertelediğini belirtti. Atakan, projenin katlı kavşakla tamamlanacağını bir çok kez farklı platformlarda anlattıklarını kaydetti.

Yollar konusundaki çalışmaların, konunun uzmanları tarafından yürütüldüğüne işaret eden Atakan, metal korkuluklar konusundaki çalışmaların durdurulduğunu ve bu konuda yeniden bir araştırma yapıldığını söyledi.

Tamamlanan bölümde kullanılan metal korkulukların daha az güvenli olduğu yönünde kendisinin de gözlemlerde bulunduğunu ve şirketten güvenlik testleri talep ettiklerini anlatan Atakan, kendilerine gönderilen test sonuçlarında bu yolu kullanacak araç tipi ve hıza uygun olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Girne dağyolunda yapılan çalışmalara da değinen Atakan, devam eden ihalede sürenin uzaması halinde, mevcut yolda bir takım düzenlemeler gerçekleşeceğini belirtti.

Atakan, yol temizliği konusunda da Türkiye’den bir araç talep ettiklerini ancak devam eden seçim süreci tamamlandıktan sonra araçların hibe şeklinde alınabileceğini kaydetti.

Ülke karayollarında ciddi tamir gereken noktalar olduğunu, bunların tespitinin yapıldığına işaret eden Bakan Atakan, bunlar için gerekenlerin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Bakan Atakan, ana arterlerin aydınlatılması konusunda Karayolları Dairesi’nin yetkilendirildiğini ancak Karayollarının gerekli araç gerecinin bulunmadığından Kıb-Tek ile görüşmelerin devam ettiğini ve protokolle bu işlemler için Kıb-Tek’in yetkilendirileceğini anlattı.

Soruları da yanıtlayan Atakan, ikinci etabın çarşamba veya perşembe günü başlayacağını belirterek, yolda bazı kısımların tıraşlanarak, iki şeridin eşit seviyeye getirileceğini söyledi.