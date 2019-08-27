Bakan Atakan Ankara’ya Gidiyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan mevkidaşı TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan ile görüşmek üzere beraberindeki heyet ile yarın 08.20’de Ankara’ya hareket ediyor. Başta ülkemizde süren ve yarım kalan Ankara kaynaklı yol projeleri olmak üzere karayolları, sivil havacılık, hava ulaşımı, haberleşme, posta ve kıyı emniyeti konularının ele alınacağı çalışma ziyaretinde Bakan Atakan’a Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, Posta Dairesi Müdürü Söğüda Besimler, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi eşlik edecek. Bakan Atakan ve beraberindeki heyet Perşembe sabah saat 09.50’de Ankara’dan ayrılacak.