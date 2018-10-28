Bakan Atakan bugün İstanbul’a gidecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapımı tamamlanan İstanbul yeni havalimanının yarın yapılacak açılış törenine katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Atakan, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın davetlisi olarak açılış törenine katılmak üzere bugün İstanbul’a gidecek.

İstanbul seyahati sırasında Atakan’a, Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun eşlik edecek. Atakan, 28 ülkenin ulaştırma bakanının katılacağı açılış töreninde KKTC’yi temsil edecek.

Atakan ve beraberindeki heyet törenin ardından yarın adaya dönecek.