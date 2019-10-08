Bakan Atakan da devrede

HaberKıbrıs’ın gündeme getirdiği anayolda tehlikeli bir şekilde lüks araç içerisinde seyehat eden gençler kısa sürede polis tarafından tespit edilerek cezaları kesildi. Gençlerin biri Güney Kıbrıs’a kaçarken üçüne ceza kesildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Motorlu Araçlar Mukayyidi yetkisi ile polisten konu hakkında rapor talep ettiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Motorlu Araçlar Mukayyidliği konu ile ilgili geniş çaplı bir çalışma yaparak araç sürücüsü SAMUEL ADELOWO’nın ehliyetinin iptali için işlem başlatıldığı öğrenildi. Sanruftan yarı beline kadar çıkan TİMİLEYİN ADEBAYO ve kaputta seyahat eden DİLARA BEYAZ’ın ve Güney Kıbrıs’a kaçan şahsın da ehliyetleri varsa ise iptal edileceği vurgulandı.

08/10/2019 12:35