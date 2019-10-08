HABER KIBRIS

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Bakan Atakan da devrede

Lefkoşa’da anayolda trafikte terör estiren gençler kısa sürede polis tarafından tespit edildi.

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08/10/2019
HK

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Bakan Atakan da devrede

HaberKıbrıs’ın gündeme getirdiği  anayolda tehlikeli bir şekilde lüks araç içerisinde seyehat eden gençler kısa sürede polis tarafından tespit edilerek cezaları kesildi. Gençlerin biri Güney Kıbrıs’a kaçarken üçüne ceza kesildi.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Motorlu Araçlar Mukayyidi yetkisi ile polisten konu hakkında  rapor talep ettiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı  Motorlu Araçlar Mukayyidliği konu ile ilgili geniş çaplı bir çalışma yaparak araç sürücüsü SAMUEL ADELOWO’nın ehliyetinin iptali için işlem başlatıldığı öğrenildi.  Sanruftan yarı beline kadar çıkan TİMİLEYİN ADEBAYO ve kaputta seyahat eden DİLARA BEYAZ’ın  ve Güney Kıbrıs’a kaçan şahsın da ehliyetleri varsa ise iptal edileceği vurgulandı.

 

08/10/2019 12:35
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TAGS: tolga atakan, polis, anayol, Motorlu Araçlar Mukayyidliği, trafik, ehliyet, haber, kıbrıs, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yol, lefkoşa,
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