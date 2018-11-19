Bakan Atakan Müjdeyi Verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldığı bir televizyon programında icraatlarını değerlendirdi. Bakan Atakan, her şey yolunda giderse Lefkoşa-Girne yolunun hafta başı 2. etabının tamamlanarak geçişlere açılacağını söyledi. Atakan, yolun tamamlanması için 3. etabın başlayıp başlamayacağının henüz belli olmadığını belirterek Türkiye ile görüşeceklerini açıkladı. Atakan, yazın başında Türkiye’de hükümet sisteminde yaşanan değişiklikten dolayı 2. etabın yapımında ciddi sorunlar yaşadıklarına vurgu yaparak “Teknik aksaklıklar ödemelerin geç gelmesine neden olduğu için ister istemez gecikmelere neden oldu.”dedi Atakan, ayrıca Alsancak çevre yolunun 2019’un başında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.