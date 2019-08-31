Bakan Atakan: Yarım kalmış yollar için çalışmalar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Atakan, yarım kalmış üç yol projesinin ihalesinin önümüzdeki günlerde bağlanacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yarım kalmış 5 yol projesinin 3’ünün ihalesinin önümüzdeki günlerde bağlanacağını söyledi

Atakan BRT’ye yaptığı açıklamada, Ara emirleri nedeniyle yol projelerinde yaşanan bütün sıkıntıları hemen hemen kaldırdıklarını belirterek, yarım kalmış yolların bir an önce projelendirilerek ilerlemesi için çok yararlı görüşme yaptıklarını söyledi.

Bakan Atakan, şu anda yarım kalmış görünen 5 projenin 3’ünün ilerleyen günler itibariyle hemen bağlanabileceğini, kalan 2‘siyle ilgili olarak da süratle ihale sürecinin tekrar hayata geçirilerek yarım kalan atıl durumda olan projelerin hayata geçirilmeye başlanacağını aktardı.



