Bakan Ataoğlu: 4 gemi ile inceleme yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yarattığı deniz kirliliği ve özellikle Karpaz kıyılarına olan etkisinin tespit edilmesi amacıyla 4 gemi ile inceleme yapıldığını söyledi. Ataoğlu, Karpaz Yarımadası’nın güney kısmının neredeyse tümünün incelendiği belirtti.

Ataoğlu'nun paylaşımı şöyle:

4 gemi ile inceleme yapıldı. Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yarattığı deniz kirliliği ve özellikle Karpaz kıyılarına olan etkisinin tespit edilmesi amacıyla, Vatan, Söndüren 10, Yapracık ve Altuğ 2 isimli 4 adet gemi ile sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.30’a kadar inceleme yapılmıştır.

Karpaz Yarımadası’nın güney kısmının neredeyse tümünün incelendiği çalışmada, İnsansız Hava Araçları (İHA) uydu görüntüleri başta olmak üzere, gelen her türlü ihbar noktaları incelenmiştir. Bu incelemeler devam edecektir.

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02/09/2021 11:47