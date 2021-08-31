Bakan Ataoğlu, Karpaz bölgesinde teyakkuz halinde olduğunu kaydetti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesine ilişkin, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Bakan Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru yönelmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'den sızan akaryakıtın KKTC'ye yöneldiğini öğrendikleri andan itibaren çalışmalara başladıklarını dile getiren Ataoğlu, Sahil Güvenlik ve Çevre Dairesi personeline talimat verildiğini, ekiplerin dün itibarıyla Karpaz bölgesinde teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, "(Suriye'den petrol sızıntısıyla ilgili) Dün Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birçok kez telefonla görüşme şansını bulduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemen bir ekibe KKTC'ye gelmesi ve konuyla ilgili çalışmalara katılmasını için talimat verdi." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de görüştüklerini ifade eden Ataoğlu, Karaismailoğlu'nun konuyla ilgili araştırma yapılması için KKTC'ye gemilerin gönderilmesi talimatını verdiğini ve gemilerin Karpaz Burnu açıklarında teyakkuz halinde beklediklerini vurguladı.

Ataoğlu, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor. Fakat ne acıdır ki gittiği yer neresi olursa olsun çok ciddi şekilde derin izler bırakacaktır çünkü yakıt çok ciddi miktardadır." diye konuştu.

KKTC'de 8 yıl önce yakıt kaçağı olayı yaşandığını hatırlatan Ataoğlu, bunun hala izleri olduğunu ve çevreyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Ataoğlu, Suriye'den sızan petrolün gideceği yerde yüzeyde vereceği zararın yanı sıra denizin altındaki canlıları da olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Ataoğlu, Karpaz bölgesinde yer alan Altınkum Plajı gibi yerlere sızan yakıtların derin izler bırakmasının telafisinin kolay olmayacağını kaydetti.

Ataoğlu, "Umarım bu yakıt hiçbir yere zarar vermeden yok olur." dedi.

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31/08/2021 11:57