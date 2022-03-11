Bakan Atun: Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Arpa ile İthal Yemlik Arpaya Destek Ödemesi Yapıldı

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11/03/2022

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Bakan Atun: Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Arpa ile İthal Yemlik Arpaya Destek Ödemesi Yapıldı

Maliye Bakanı Sunat Atun, çarşamba günü Toprak Ürünleri Kurumu’na ithal yemlik arpaya destek için 20 milyon TL ödeme yapıldığını ayrıca küçükbaş hayvan üreticilerine hibe arpa verilmesiyle ilgili de yine TÜK’e 4 milyon 283 bin 487 TL’lik ayrı bir ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Atun dün ise çiğ süt ödemesi olarak 2 milyon 611 bin 457 TL, ihraç edilen süt ürünleri ve navlun destek ödemesi için de 1 milyon 209 bin 238 TL ödemenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

11/03/2022 12:13
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TAGS: Küçükbaş Hayvan Üreticileri, arpa, haber
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