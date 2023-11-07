Bakan Berova 2022-2023 döneminde işe alınan geçici işçi ve sözleşmeli personel rakamlarını paylaştı

Meclis Genel Kurulu toplantısı güncel konuşmaların ardından sona erdi. Genel Kurul toplantısında milletvekillerinin sorularına da yanıt verildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2022-2023 döneminde işe alınan geçici işçi ve sözleşmeli personel rakamlarını paylaştı. Berova ayrıca iç ve dış borç stoğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ardından söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Limanlardaki özelleştirmenin kapsamı ve şekli konusunda net bir karar üretmediklerini söyleyen Berova, konuyu önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'nda tartışacaklarını ve ardından en doğru yönteme ilişkin karar üreteceklerini söyledi.

Geçen hafta Mersin Limanı’nda inceleme yaptıklarını dile getiren Berova, gümrük işlemlerinin nasıl yapıldığını yerinde görmek istediklerini söyledi. Mersin Limanı’nın Türkiye’de ilk özelleştirilen liman olduğunu kaydeden Berova orada yaşanan süreci not ettiklerini dile getirdi.

Orada özelleştirmeyi alan şirketin "yüklerin boşaltılması, yüklenmesi ve römorkörlerle kılavuzluk hizmetlerini" üstlendiği bir özelleştirme modeli gördüklerini dile getiren Berova, binaların yenilenmesi, temizliği ve diğer hizmetlerin de özelleştirmeyi alan şirkete ait olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Bütçe görüşmeleri gelecek hafta başladıktan sonra Para Kambiyo Dairesi ile birlikte bir kurul oluşturacaklarını da dile getiren Berova, ülkeye uygun bir özelleştirme yöntemi belirleneceğini söyledi.

Konuyla ilgili ön raporu da paylaşacaklarını ifade eden Berova, sonraki süreçte yapılan çalışmaları da paylaşmaktan çekinmeyeceklerini çünkü önem verdikleri şeyin bu işin doğru şekilde yapılması olduğunu kaydetti.

Limanların ana gelir getirici kaynaklardan olduğunu belirten Berova, gelir azaltıcı bir yönteme gidilmemesinin de ilgili yasaya göre görevleri olduğunu vurguladı.

Dün sorulan bir soruya da yanıt veren Berova, 2022-2023 mali yılında işe alınan geçici ve sözleşmeli işçilere dair rakamları sıraladı.

Berova 2022 yılında Cumhurbaşkanlığına 8 geçici işçi, Başbakanlığa 62 geçici işçi, 7 sözleşmeli personel, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına 13 geçici işçi, 3 sözleşmeli personel, Devlet Tiyatrolarına 1 sözleşmeli personel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına 8 geçici işçi, 3 sözleşmeli personel, Maliye Bakanlığına 2 geçici işçi, İçişleri Bakanlığına 2 sözleşmeli personel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına 1 geçici işçi, 1 sözleşmeli personel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına 70 sözleşmeli personel, Yataklı Tedavi Kurumlarına 4 geçici işçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 1 geçici işçi olmak üzere 2022 yılında 100 geçici, 120 sözleşmeli personelin işe alındığını belirtti.

Berova 2023 yılında ise Cumhurbaşkanlığına 7 geçici işçi, Başbakanlığa 95 geçici işçi, Turizm Bakanlığına 18 geçici işçi, Gençlik Dairesi’ne 3 geçici işçi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına 18 geçici işçi, Sağlık Bakanlığına 1 geçici işçi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne 4 geçici işçi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 95 mevsimlik işçi, 2 sözleşmeli personel, Sağlık Bakanlığına 32 sözleşmeli işçi, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına 4 sözleşmeli işçi olmak üzere 2023 yılında ise toplam 146 geçici işçi, 95 mevsimlik işçi, 43 sözleşmeli personel istihdamı edildiğini dile getirdi.

İşe alınanların ismen ifşasının denetim açısından bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen Berova, o nedenle isim vermeyeceğini ancak işçi alımlarıyla ilgili kriterlerin net olduğunu anlattı.

Berova, sözleşmeli personeller için çok uzun yıllar masterli olma şartı arandığını ama dörtlü hükümet döneminde Halkın Partisi'nin masterli olmayan bir sözleşmeli personeli istihdam etmek için savcılıktan yazı aldığını, bu yazıyla birlikte bir alanda 5 yıl çalışmanın da o alanda bilgi ve deneyimi oluşturduğu kriteri oluştuğunu belirtti. Berova, kendi dönemlerine yapılan alımların da buna göre yapıldığını kaydetti.

Kendisine sorulan sorulara yanıt vermeye devam eden Berova, 2013 yılında CTP ile ortaklık hükümeti dönemini hatırlatarak o dönem önerdiği ilk yasalardan birinin geçici memur alımının önlenmesi için olduğunu anımsattı.

Daha sonra işçiler hakkında bir düzenleme için çalıştığını ancak karşı çıkanlar nedeniyle ilgili yasal düzenlemelerin yapılamadığını belirten Berova, eğer bu konuda bir yasal düzenleme getirilirse bunu destekleyeceğini vurguladı.

Berova’nın konuşması sırasında Meclis İçtüzüğüne göre soruların nasıl sorulacağı ve nasıl yanıtlanacağı konusunda tartışma yaşandı.