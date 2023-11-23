Bakan Berova: Araba satışlarında ÖTV için çalışma yok

Maliye Bakanı Özdemir Berova, emekli olanların çalışması ve vergilendirilmesi ile ilgili konuların farklı ülkelerde de tartışıldığını dile getirerek, kararnamenin pandemi koşulları içinde yapıldığını, kararın gerekçesinin doğru olduğunu söyledi.

Berova, bugünün koşulları içinde konunun çalışılacağını, vergilerin inceleneceğini dile getirerek, bu tür çalışmaların teknik çalışmalar olduğunu kaydetti.

Vergi dilimleri ile ilgili çalışmalara başlandığını söyleyen Berova, oransal artışa yönelik söylentilerin “asılsız olduğunu, böyle bir çalışma olmadığını” belirtti.

Vergi dilimleri içinde yapılan hesaplamalara değinen Berova, bu konuda çalışma yapılması için komite oluşturulduğunu, farklı alternatifler ortaya konacağını, genel değerlendirme yapılacağını, sendikalarla da görüşüleceğini, düzenlemenin bu şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Berova, kararnamenin içeriği konusunda ilgili bürokratlara talimat vereceğini ve çalışma yapılacağını ifade etti.

Arabalara ÖTV geleceği konusunda da iddialar bulunduğunu dile getiren Berova, yeni bir vergi, ÖTV için çalışma olmadığını belirtti.