Bakan Berova: Maaşlarda yüzde 48,5 artış olacak

Maliye Bakanı Berova, Ocak ayında maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı oranı hakkında bilgi verdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova Kıbrıs Postası web tv’de katıldığı canlı yayında önemli rakamlar paylaştı. 2023 yılı enflasyon oranı öngörülerinin yüzde 82 olacağına vurgu yapan Berova, “Yılın ilk altı ayında yüzde 33,32’lik bir hayat pahalılığı oranı belirlenmişti. Yani Ocak ayında yüzde 48,5 buçuk oranında hayat pahalılığı uygulanacak” diye konuştu.

Berova, hayat pahalılığının kamu çalışanı maaşlarına yılda üç kere uygulanabilmesi için bütçedeki çalışmaları tamamladıklarını belirterek, “Maaşlara yaptığımız projeksiyona göre 4 aylık periyotlarda yaklaşık yüzde 20 oranında hayat pahalılığı artışı yansıyacak” açıklamasında bulundu.

“2024 yılı sonunda yüzde 60 oranında bir enflasyon öngörüyoruz”

2024 yılı sonunda dünyada çok anomali bir şey olmaması durumunda yüzde 60 oranında bir enflasyon öngördüklerini ifade eden Berova, “Ekonomik ve mali aktiviteleri göz önünde bulundurarak bu rakamlara ulaştık” dedi.

Berova, bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak genel bütçeyi sadece genel bütçe olarak vermediklerine dikkat çekerek, “Merkezi devlet bütçesi olarak verdik. Bu bütçenin içerisine gel bütçelerin haricinde özel bütçe idareleri, düzenleyici ve denetleyici kamu idareleri ve fonlar da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 milyar 867 milyon TL’lik merkezi devlet yönetimi bütçesi belirlendiğini dile getiren Berova, “Genel bütçe en büyük payı oluşturuyor. Genel bütçe de 78 milyar üstündedir” diye konuştu.